Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di sabato 10 gennaio

14.28 – Cesena, per la fascia sondati due nomi: Alessandro Pietrelli della Juventus e Alessandro Di Pardo del Cagliari. Il club segue i due profili dall’estate.

14.37 – Corsa a due tra Salernitana e Virtus Entella per Luigi Cuppone dell’Audace Cerignola. L’attaccante deve decidere tra l’offerta importantissima del club di Serie C e il prestigio della Serie B. La decisione del classe ’97, reduce da 6 gol in 21 partite, è attesa nelle prossime ore.