Calciomercato, trattative e ufficialità di martedì 9 settembre
Il mercato non è ancora finito per diversi campionati: tutte le notizie di calciomercato di martedì 9 settembre.
9.55 – Pisa, ufficiale la cessione in prestito di Emanuel Vignato al Larisa. Il comunicato: “Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo il calciatore Emanuel Vignato alla Società AEL Larisa (Grecia)”
9.25 – Bologna, ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Mihajlo Ilic all’Anderlecht. Il comunicato: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al R.S.C. Anderlecht il diritto alle prestazioni sportive del difensore Mihajlo Ilic a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva”.