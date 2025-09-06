Calciomercato, trattative e ufficialità di sabato 6 settembre
Il mercato non è ancora finito per diversi campionati: tutte le notizie di calciomercato di sabato 6 settembre.
12:20 – Verona, ufficiale l’arrivo di Jean-Daniel Akpa-Akpro. Il comunicato: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista ivoriano Jean-Daniel Akpa-Akpro, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026”.
10:30 – Palermo, ufficiale l’arrivo dello svincolato Michele Avella. Il comunicato: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Avella. Il calciatore, svincolatosi dal Brescia Calcio, si è legato al Club di viale del Fante. A Michele il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.