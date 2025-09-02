Calciomercato, trattative e ufficialità di martedì 2 settembre
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di martedì 2 settembre
9:05 – Manchester City, ufficiale la cessione di Ederson al Fenerbahce: è conto alla rovescia per l’annuncio di Donnarumma
9:00 – Bologna, Jesper Karlsson passa all’Aberdeen in prestito. Il comunicato: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto all’Aberdeen Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jesper Karlsson a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026“.