Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata

Redazione 1 Settembre 2025
Hotel Sheraton, Milano

Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di lunedì 1 settembre

11:04 – Raúl Albiol all’Isokinetic di Bologna: il difensore spagnolo è pronto a tornare in Italia, per vestire la maglia del Pisa.

 

11:03 – Udinese, su Rui Modesto (oltre al Catanzaro) ci sono anche interessamenti dalla Polonia: contatti con Raków e Legia Varsavia. In Italia può aprirsi anche la pista Venezia.

11:02 – La Fiorentina accoglie Tariq Lamptey dal Brighton: è ufficiale.

10:47 – Atalanta, seconda parte di visite mediche per Musah.

 

10:35 – Il comunicato ufficiale: “L’attaccante classe 2006 Mathis Lambourde veste la maglia della Reggiana trasferendosi in prestito dall’Hellas Verona FC“.

10:33 – Racing Santander su Facundo González della Juventus in prestito con opzione, che diventa obbligo in caso di promozione ne LaLiga.

10:20 – Il difensore Mikayil Faye è arrivato a Cremona.

 

10:11 – Carrarese, ai dettagli l’arrivo di Luis Hasa dal Napoli.

10:04 – Il Catanzaro è su Simone Bastoni, centrocampista classe 1996 del Cesena.

9:23 – Cremonese, il difensore Mikayil Faye è già arrivato a Milano Malpensa: nelle prossime ore sosterrà le visite mediche.

9:22 – Torino, operazione in uscita: Saba Sazonov al Getafe.

9:02 – Atalanta, Yunus Musah sta svolgendo le visite mediche con i nerazzurri. Il centrocampista statunitense arriva dal Milan.

 

