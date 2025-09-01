Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata
Dalla Serie A e Serie B fino al calcio internazionale: tutte le notizie di calciomercato di lunedì 1 settembre
11:04 – Raúl Albiol all’Isokinetic di Bologna: il difensore spagnolo è pronto a tornare in Italia, per vestire la maglia del Pisa.
Visualizza questo post su Instagram
11:03 – Udinese, su Rui Modesto (oltre al Catanzaro) ci sono anche interessamenti dalla Polonia: contatti con Raków e Legia Varsavia. In Italia può aprirsi anche la pista Venezia.
11:02 – La Fiorentina accoglie Tariq Lamptey dal Brighton: è ufficiale.
10:47 – Atalanta, seconda parte di visite mediche per Musah.
Visualizza questo post su Instagram
10:35 – Il comunicato ufficiale: “L’attaccante classe 2006 Mathis Lambourde veste la maglia della Reggiana trasferendosi in prestito dall’Hellas Verona FC“.
10:33 – Racing Santander su Facundo González della Juventus in prestito con opzione, che diventa obbligo in caso di promozione ne LaLiga.
10:20 – Il difensore Mikayil Faye è arrivato a Cremona.
Visualizza questo post su Instagram
10:11 – Carrarese, ai dettagli l’arrivo di Luis Hasa dal Napoli.
10:04 – Il Catanzaro è su Simone Bastoni, centrocampista classe 1996 del Cesena.
9:23 – Cremonese, il difensore Mikayil Faye è già arrivato a Milano Malpensa: nelle prossime ore sosterrà le visite mediche.
9:22 – Torino, operazione in uscita: Saba Sazonov al Getafe.
9:02 – Atalanta, Yunus Musah sta svolgendo le visite mediche con i nerazzurri. Il centrocampista statunitense arriva dal Milan.
Visualizza questo post su Instagram