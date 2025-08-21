Leeds United, è ufficiale l’arrivo di Okafor dal Milan

L’attaccante svizzero Noah Okafor passa dal Milan al Leeds United, è ufficiale: il comunicato del club inglese

“Il Leeds United è lieto di annunciare la firma di Noah Okafor con un contratto quadriennale“.

Così il Leeds United, club neo promosso in Premier League, ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo di Noah Okafor dal Milan.

L’attaccante, che nella scorsa stagione ha vinto lo Scudetto con il Napoli (dove era arrivato in prestito a gennaio 2025), si è trasferito per 21 milioni di euro, bonus compresi.

Il giocatore nell’annata passata ha collezionato 21 presenze tra Milan e Napoli, in cui ha trovato anche un gol e due assist.