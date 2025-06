Lecce, nello staff di Di Francesco ci sarà l’ex Udinese Pinzi

Nel nuovo staff del Lecce di Eusebio Di Francesco ci sarà anche Giampiero Pinzi, ex collaboratore e giocatore dell’Udinese

Ormai è tutto pronto per Eusebio Di Francesco al Lecce. Dopo aver salutato Marco Giampaolo, il club giallorosso ha scelto il suo successore, per il quale si attende solo l’annuncio ufficiale, ma non solo.

Nel nuovo staff del club pugliese ci sarà anche l’ex Udinese Giampiero Pinzi. Dopo aver concluso la carriera da giocatore con la maglia del Padova, l’ex centrocampista ha cominciato un percorso da dirigente con l’Udinese, dove aveva raccolto 356 presenze.

In bianconero è stato prima collaboratore tecnico di Gotti e Tudor, poi vice allenatore con Gabriele Cioffi, prima di seguirlo all’Hellas Verona. Nella stagione 2023/24 è tornato all’Udinese come collaboratore tecnico durante la parentesi di Cannavaro sulla panchina dei friulani.

Ora per Pinzi è pronta una nuova avventura insieme a Di Francesco, che dopo la sfortunata parentesi con il Venezia ripartirà da Lecce, come anticipato nei giorni scorsi.