Il Lecce è pronto ad accogliere Oumar Ngom, centrocampista classe 2004 dell’Estrela Amadora

Il Lecce rinforza il centrocampo. È fatta per l’arrivo di Oumar Ngom dall’Estrela Amadora, club portoghese. Come riportato dal quotidiano lusitano A Bola, il giocatore aveva suscitato l’interesse di diversi club italiani. In questa stagione, il centrocampista classe 2004 ha raccolto 12 presenze e 1 assist tra campionato e coppa.

I club hanno trovato l’accordo sulla base di 2 milioni più bonus: entro la sera di oggi, 10 gennaio, si conta di definire gli ultimi dettagli.

Il Lecce continua a puntare sui giovani di talento provenienti dal calcio portoghese. Ngom è il quarto giocatore proveniente dall’Estrela Amadora dopo Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga.