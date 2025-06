Lecce, previsto un incontro con Giampaolo: ci sono segnali di divorzio

Previsto un incontro tra il Lecce e Marco Giampaolo: dopo la salvezza ottenuta, ci sono segnali di divorzio tra l’allenatore e i giallorossi

Sono ore molto importanti in casa Lecce per la prossima stagione. Dopo una salvezza ottenuta all’ultima giornata grazie alla vittoria sulla Lazio, Marco Giampaolo potrebbe lasciare i giallorossi.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l’allenatore e il club, ma al momento ci sono segnali di divorzio tra le due parti.

Il futuro di Giampaolo resta da definire, ma potrebbe cambiare un’altra panchina in Serie A, come già successo per diversi club in queste settimane.

Nei prossimi giorni l’incontro fra l’allenatore e la società darà ulteriori risposte, ma al momento, come anticipato, restano segnali di divorzio.