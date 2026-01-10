Lecce, ora è ufficiale: Sadik Fofana è un nuovo giocatore giallorosso

Il Lecce annuncia l’arrivo di Sadik Fofana a centrocampo: il classe 2003 sosterrà le visite mediche nei prossimi giorni

Continua il mercato del Lecce, che dopo Gandelman ha ufficializzato un nuovo acquisto: Sadik Fofana è un nuovo giocatore giallorosso.

Come vi avevamo raccontato, il Lecce aveva seguito il centrocampista già nei giorni scorsi, e adesso è arrivato l’annuncio ufficiale. Fofana arriva dal Grazer AK, squadra di Serie A austriaca, ma è cresciuto in diversi settori giovanili tedeschi, tra cui quello del Bayer Leverkusen.

Il giocatore arriva a titolo definitivo, e svolgerà le visite mediche all’inizio della prossima settimana, poi potrà essere a disposizione di Di Francesco per cominciare la sua esperienza in Italia.

Di seguito la nota ufficiale del Lecce.

Lecce, il comunicato su Sadik Fofana

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK. Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche”.