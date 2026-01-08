Il Lecce tratta Sadik Fofana del Grazer AK: si cerca l’intesa

Il Lecce ha messo gli occhi su Sadik Fofana, centrocampista difensivo classe 2003 che gioca in Bundesliga (Austria): la situazione

Si muove il mercato del Lecce, che sta trattando con il Grazer AK, club della Bundesliga (primo campionato austriaco), per Sadik Fofana.

Il giocatore originario del Togo è un centrocampista difensivo, che fa della fisicità il suo punto di forza grazie al metro e novantadue di altezza.

I club stanno dialogando, con i giallorossi che hanno avuto contatti approfonditi per arrivare al giocatore classe 2003.

Manca ancora però l’intesa definitiva per il calciatore cresciuto professionalmente in Germania, che in questa prima parte di stagione in Austria ha collezionato 16 presenze in tutte le competizioni.