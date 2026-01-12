Lecce, Fofana è arrivato in Italia: in giornata le visite mediche
Il calciatore ha scelto l’8 come numero di maglia
Nuovi arrivi in casa Lecce. Ecco Sadik Fofana: il calciatore è appena atterrato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo in città, dove in giornata svolgerà le visite mediche.
Come vi avevamo raccontato, il Lecce aveva seguito il centrocampista già nelle scorse settimane, e pochi giorni fa è arrivato l’annuncio ufficiale.
Fofana arriva dal Grazer AK, squadra di Serie A austriaca, ma è cresciuto in diversi settori giovanili tedeschi, tra cui quello del Bayer Leverkusen.
Il calciatore ha scelto l’8 come numero di maglia.
