Lecce, Fofana è arrivato in Italia: in giornata le visite mediche

Il calciatore ha scelto l’8 come numero di maglia

Nuovi arrivi in casa Lecce. Ecco Sadik Fofana: il calciatore è appena atterrato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo in città, dove in giornata svolgerà le visite mediche.

Come vi avevamo raccontato, il Lecce aveva seguito il centrocampista già nelle scorse settimane, e pochi giorni fa è arrivato l’annuncio ufficiale.

Fofana arriva dal Grazer AK, squadra di Serie A austriaca, ma è cresciuto in diversi settori giovanili tedeschi, tra cui quello del Bayer Leverkusen.

Il calciatore ha scelto l’8 come numero di maglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com_