Lecce, è fatta per il prestito di Camarda: i dettagli

È fatta per il passaggio di Camarda al Lecce in prestito con diritto di riscatto: il Milan avrà il controriscatto sull’attaccante classe 2008

Francesco Camarda giocherà con la maglia del Lecce nella prossima stagione. È fatta per il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto al club pugliese.

L’attaccante classe 2008, dunque, rimane in Serie A, con l’obiettivo di trovare maggiore minutaggio con i giallorossi.

All’interno dell’operazione, il Milan avrà il controriscatto per Camarda, dunque i rossoneri potranno eventualmente riacquistarlo.

Nella stagione appena conclusa il classe 2008 ha giocato sia in prima squadra sia con il Milan Futuro in Serie C, raccogliendo in tutto 35 presenze.