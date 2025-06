Lazio, ufficiale il rinnovo di Vecino fino al 2026

Ufficiale per il centrocampista della Lazio Matis Vecino il rinnovo del proprio contratto fino al 2026: il comunicato

Matìas Vecino ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 2026, con opzione fino al 2027. L’ha comunicato la società biancoceleste con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali.

“Il giocatore continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2027“, si legge tra le righe pubblicate dal club.

E ancora: “Centrocampista completo e di grande affidabilità, ha messo al servizio della squadra equilibrio tattico, intensità e senso della posizione, risultando decisivo in più momenti della stagione. Con 114 presenze e 13 reti in tre stagioni, si è distinto per professionalità e spirito di sacrificio“.

“Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di continuità tecnica e di valorizzazione dell’esperienza all’interno del gruppo: caratteristiche fondamentali per affrontare con determinazione e stabilità le sfide della nuova stagione“, si conclude il comunicato della Lazio.