Lazio, Romagnoli prende posizione: vuole l’ok per andare all’Al-Sadd

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, vuole andare in Qatar all’Al-Saad allenato da Roberto Mancini: le novità

Arrivano novità sulla situazione legata ad Alessio Romagnoli, difensore della Lazio.

Il giocatore ha preso posizione anche nella giornata di mercoledì 21 gennaio e ha chiesto l’ok alla società per andare all’Al-Saad, squadra allenata da Roberto Mancini.

L’italiano non ha mai ricevuto una proposta di rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2027.

Il club che gioca in Qatar ha offerto 7-8 milioni di euro alla Lazio per il cartellino. Per i biancocelesti la possibilità, dunque, di fare plusvalenza piena per un calciatore preso a zero e di 31 anni.