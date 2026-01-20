Romagnoli, l’Al-Sadd offre 7 milioni: il difensore apre al trasferimento
Dopo l’interessamento dell’Al-Sadd, squadra allenata da Roberto Mancini, Alessio Romagnoli apre alla cessione
L’Al-Sadd di Roberto Mancini insiste per Alessio Romagnoli. Come raccontato nei giorni precedenti, la squadra allenata dall’ex Ct della Nazionale vuole il difensore della Lazio.
La squadra qatariota offre 7 milioni per il giocatore che ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Romagnoli non ha mai ricevuto una proposta di rinnovo da parte della Lazio, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2027.
Il giocatore nella giornata di oggi, martedì 20 gennaio, ha parlato con l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, che lo ritiene indispensabile per la sua squadra.
Vedremo se la Lazio aprirà alla cessione del difensore classe 1995 o se aprirà il tavolo per il rinnovo.