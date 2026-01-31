Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, iniziate le visite mediche di Przyborek | LIVE

Giuseppe Vignola 31 Gennaio 2026
przyborek-lazio-gdm-ok-gpo-interna
Adrian Przyborek

Visite mediche in corso per il classe 2007 polacco arrivato ieri in Italia

7.25 – Il calciatore è arrivato a Villa Mafalda per svolgere le visite mediche.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com_

Lazio, ecco Przyborek

I biancocelesti hanno trovato l’accordo con il Pogon Szczescin sulla base di un trasferimento definitivo per 4.5 milioni di euro, 2.5 milioni di bonus.

In più anche il 20% su una possibile futura rivendita. Per il club un investimento importante per un giocatore di prospettiva, che in patria ha attirato su di sè grandi attenzioni.