Lazio, iniziate le visite mediche di Przyborek | LIVE
Visite mediche in corso per il classe 2007 polacco arrivato ieri in Italia
7.25 – Il calciatore è arrivato a Villa Mafalda per svolgere le visite mediche.
Lazio, ecco Przyborek
I biancocelesti hanno trovato l’accordo con il Pogon Szczescin sulla base di un trasferimento definitivo per 4.5 milioni di euro, 2.5 milioni di bonus.
In più anche il 20% su una possibile futura rivendita. Per il club un investimento importante per un giocatore di prospettiva, che in patria ha attirato su di sè grandi attenzioni.