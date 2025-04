Interessamento della Juventus e dall’Inghilterra, Fulham ed Everton, per Nuno Tavares della Lazio: la situazione

Una delle rivelazioni di questa stagione della Lazio di Marco Baroni, sicuramente, è Nuno Tavares. L’esterno portoghese fin da subito è stato fondamentale per i biancocelesti, per esempio già alla terza giornata contro il Milan realizzando due assist.

In totale in campionato il numero 30 ha fornito 8 assist in 1564 minuti, una media di un assist ogni due partite (1 ogni 195 minuti).

In vista del prossimo mercato, Juventus, Fulham ed Everton hanno manifestato interesse per Nuno Tavares.

Il terzino portoghese è arrivato in biancoceleste la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto.

La stagione di Tavares

Tavares è stato un calciatore fondamentale per la Lazio di Marco Baroni fin da inizio campionato. L’esterno portoghese ha cominciato a essere titolare dalla terza giornata, contro il Milan all‘Olimpico, e da quella gara ha giocato sempre più di 60 minuti fino al dodicesimo turno, saltando per squalifica solamente la partita contro il Cagliari.

Negli ultimi 12 match con il 30 in campo i biancocelesti hanno perso solamente una volta. Più in generale tra campionato ed Europa League con Tavares in campo la Lazio ha perso solamente 4 partite su 27.

La situazione infortuni dell’esterno portoghese

Questa per Nuno Tavares è stata una stagione molto sfortunata dal punto di vista degli infortuni. L’esterno portoghese tra campionato ed Europa League ha saltato 12 gare per infortunio. Problemi muscolari che in alcuni casi si sono trascinati e dai quali non sempre è riuscito a recuperare pienamente vista la volontà di esserci del numero 30 in gare importantissime per la stagione biancoceleste

In tutta la sua carriera questa annata è stata quella più sfortunata per Tavares. Prima dell’avventura in Serie A il periodo più lungo fuori dal campo è stato di 36 giorni con il Nottingham Forest. Pensando al Marsiglia l’esterno portoghese ha saltato solamente 12 giorni per un problema alla coscia. Guardando ancora più indietro con il Benfica il 30 è stato out 34 giorni tra un problema all’anca, uno alla caviglia e il Coronavirus. Sommando tutte le gare saltate prima della sua avventura nella capitale Tavares non ha giocato 18 partite, solamente una in più rispetto a quante ne ha saltate in questa stagione.