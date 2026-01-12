Lazio, contatti continui con il Besiktas per la cessione di Nuno Tavares
La Lazio sta lavorando alla cessione di Nuno Tavares: continua il pressing del Besiktas per il difensore portoghese
Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, Nuno Tavares può diventare un nuovo giocatore del Besiktas.
Sono infatti continui i contatti tra la Lazio e la formazione turca per chiudere l’affare che coinvolge il terzino portoghese.
Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato sui 10 milioni.
In caso di buona riuscita, dunque se si chiuderà la trattativa con il Besiktas con il quale c’è ancora qualche distanza, i biancocelesti cercheranno di anticipare l’arrivo di Alfonso Pedraza dal Villareal, terzino spagnolo classe 1996.