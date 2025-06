Tra la ricerca di una mezzala e il rinnovo di Pedro: il punto sul mercato della Lazio

Tutto quello che c’è da sapere sul mercato del club biancoceleste dopo il primo incontro tra la società e Sarri

In casa Lazio è già iniziata la stagione del Sarri-bis. Dopo il primo incontro tra l’allenatore e la società biancoceleste sono state indicate le prime linee guida per il mercato estivo.

La rosa verrà ridotta a un massimo di 20 giocatori (e 3 portieri): la volontà è quella di tenere tutti i giocatori più importanti, ma se uno di loro dovesse abbandonare ne arriverà comunque uno di pari valore.

Inoltre, l’obiettivo è quello di reintegrare Cataldi, fortemente voluto da Sarri (la Fiorentina ha il diritto di riscatto a 4 milioni di euro, ma la Lazio spera non venga esercitato).

Sempre in entrata, il club è alla ricerca di una mezzala offensiva (Fazzini e Fabbian sono i nomi che piacciono maggiormente). Valutazioni in corso, invece, sul rinnovo di Vecino (che scade il 30 giugno).

Lazio, il rinnovo di Pedro e le uscite previste

Pedro continuerà a giocare in Italia, e sempre alla Lazio: lo spagnolo rinnoverà il contratto per un’altra stagione.

Infine, per quanto riguarda le uscite: Basic, Cancellieri, Hysaj, Pellegrini, Tchaouna sono sul mercato.