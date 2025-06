Lazio, piace Ruben Loftus-Cheek del Milan: la situazione

La Lazio vuole fare un tentativo per Ruben Loftus-Cheek. Centrocampista del Milan, l’inglese piace molto a Maurizio Sarri

Alla Lazio piace Ruben Loftus-Cheek. I biancocelesti vorrebbero fare un tentativo per Ruben Loftus-Cheek del Milan. Il centrocampista piace molto a Maurizio Sarri che ha già allenato l’inglese al Chelsea. Attualmente potrebbero esserci i margini per l’esito positivo della trattativa, visto che Loftus-Cheek non è ritenuto da Allegri un elemento fondamentale della formazione rossonera.