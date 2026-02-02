Lazio, nuovo tentativo per Frattesi: offerta da 30 milioni, l’Inter continua a fare muro

La Lazio ha fatto un nuovo tentativo per Davide Frattesi dell’Inter. I nerazzurri hanno rifiutato un’offerta da 30 milioni

La Lazio ha fatto un nuovo tentativo per Davide Frattesi dell’Inter. Nelle scorse ore i biancocelesti si sono fatti nuovamente avanti per il centrocampista, mettendo sul tavolo un’offerta complessiva da 30 milioni, sulla base di un prestito con obbligo condizionato. L’Inter ha ribadito il no.

Come vi abbiamo raccontato, Frattesi è stato seguito da diverse squadre in questo mercato invernale. La Lazio ha provato più volte a portare in biancoceleste il centrocampista, senza successo.

In questa stagione, il giocatore nerazzurro ha raccolto 20 presenze tra campionato e coppe. Frattesi, arrivato all’Inter nell’estate del 2023, ha totalizzato 15 gol e 12 assist in 109 partite.