Lazio, previsti nuovi contatti per Fabbian. Resta in piedi anche il nome di Toth
La Lazio, dopo l’arrivo di Taylor, è alla ricerca di un altro centrocampista: proseguono in contatti per Fabbian; resta viva l’ipotesi Toth
La Lazio continua a muoversi per rinforzare la squadra dopo le due cessioni importanti di Castellanos e Guendouzi.
Ratkov e Taylor sono già arrivati, ma i biancocelesti vorrebbero regalare a Sarri un altro centrocampista.
Sono infatti previsti nuovi contatti per Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 del Bologna. In lista anche il nome di Toth, classe 2005 del Ferencvaros. Entrambi profili giovani per il ruolo di mezz’ala, lasciato scoperto dall’addio di Guendouzi che è passato al Fenerbache.
Non ci sono invece i margini affinché arrivi Quinten Timber: il giocatore del Feyenoord avrebbe infatti rifiutato la destinazione.