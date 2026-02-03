Como, è ufficiale l’arrivo di Adrian Lahdo dall’Hammarby IF

Il Como ha reso ufficiale l’arrivo del giovane centrocamista svedese Adrian Lahdo dall’Hammarby IF: il comunicato

Uno degli ultimi affari conclusi di questa sessione di calciomercato invernale è stato l’arrivo di Andrian Lahdo al Como.

Il centrocampista svedese classe 2007 è arrivato dall’Hammarby IF per circa 10 milioni di euro, con il club che è riuscito a battere anche la concorrenza del Chelsea.

Questo il comunicato ufficiale: “Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo fino al 2031 del centrocampista svedese diciottenne Adrian Lahdo dall’Hammarby IF. Nato nel 2007, Lahdo è un centrocampista cresciuto nel club svedese dell’Hammarby arrivando a firmare il primo contratto da professionista nel 2024. Nello stesso anno ha fatto il suo esordio in Allsvenskan, la prima divisione svedese. Nel 2025 Adrian ha esordito a livello internazionale scendendo in campo due volte con la maglia all’Hammarby IF in occasione delle qualificazioni della Uefa Conference League“.

E continua: “Il giovane centrocampista ha acquisito esperienza anche con la sua nazionale, rappresentando la Svezia nelle categorie Under 17,18 e 19“.

Como, ufficiale Lahdo

Il Como continua a portare avanti la propria filosofia, andando a prendere giovani prospetti in giro per l’Europa. L’ultimo tra questi è stato Adrian Lahdo, giovane centrocampista svedese strappato alla concorrenza europea, che vedeva tra i club interessati anche il Chelsea.

Operazione conclusa sullo scadere di questa sessione, con il presidente del club Mirwan Suwarso che si è anche congratulato sui propri social con il suo staff per aver portato a termine il tutto giusto in tempo.