Nuova avventura per Piatek: il polacco ha firmato con l’Al Duhail

Krzysztof Piatek riparte dal Qatar. L’ex attaccante del Milan ha firmato con l’Al Duhail

Nuova avventura per Krzysztof Piatek. L’ex attaccante del Milan vestirà la maglia numero 9 dell’Al Duhail. Il polacco è reduce dall’esperienza nel campionato turco con l’Istanbul Basaksehir. In Super Lig, Piatek ha concluso la stagione 2024-2025 con 21 gol in 33 presenze.

Ora, per il classe 1995 è tempo di una nuova avventura. L’ex rossonero ha firmato con l’Al Duhail, club del campionato qatariota allenato da Cristophe Galtier.

Di seguito il comunicato della società: “L’Al Duhail Sports Club Management ha raggiunto un accordo con l’attaccante polacco Krzysztof Piątek, giocatore del club turco İstanbul Başakşehir, affinché si unisca all’Al Duhail First Football Team a partire dalla prossima stagione.

Piątek, 29 anni, è considerato uno degli attaccanti più importanti del calcio polacco, con una vasta esperienza nei campionati europei. In passato ha militato in club prestigiosi come AC Milan, Genoa e Fiorentina in Italia e Hertha Berlino in Germania, oltre ad aver militato in diversi club del campionato polacco e aver rappresentato la Nazionale polacca in diverse occasioni internazionali“.

Le parole di Piatek

Krzysztof Piatek si è detto “felice e orgoglioso” della sua nuova avventura. Ecco le parole dell’attaccante polacco:

“Nuova sfida! Sono felice e orgoglioso di unirmi a un club come l’Al Duhail. Non vedo l’ora di iniziare e di dare il massimo per la squadra e i tifosi. Forza!“