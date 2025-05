Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, vestirà la maglia degli Fc Zeta in Kings League

Non smette di stupire la Kings League Lottomatica.sport Italy, che sta per entrare nel vivo della fase finale della competizione.

Dopo l’annuncio arrivato nel pomeriggio di giovedì 8 maggio di Leonardo Bonucci ai Boomers, un altro ex Serie A è pronto ad approdare nel torneo di calcio a 7 più famoso al Mondo.

Si tratta di Alessandro Matri, attaccante ex Juventus (tra le altre) che vestirà la maglia degli Fc Zeta del presidente ZW Jackson.

Squadra in cui l’attaccante troverà Cristian Brocchi sulla panchina ma anche Luca Toni sugli spalti, in qualità di co-presidente del club.

Kings League, Matri agli Fc Zeta

Un altro volto d’eccellenza si unisce così al mondo della Kings League. Dopo “Ciccio” Caputo, Nainggolan, Bonucci e tanti altri, Alessandro Matri dovrebbe fare il suo esordio con la maglia degli Zeta in occasione del play-off di sabato 10 maggio, determinante per accedere al Mondiale per Club. L’ex bomber sarà impiegato come “carta legend”.

Non è ancora stabilita la squadra che Perrotti e compagni dovranno affrontare, dato che sarà la vincitrice del play-in che si giocherà venerdì 9 maggio. Intanto, Zw Jackson si è assicurato un altro pezzo da novanta nel proprio scacchiere, che vanta quasi 100 reti segnate in Serie A.