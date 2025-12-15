Juventus, per giugno in lista Schlager a parametro zero

La Juventus segue Xaver Schlager, centrocampista classe 1997 del Lipsia con il contratto in scadenza a giugno 2026

In attesa del calciomercato di gennaio la Juventus sta iniziando a pianificare le prime mosse anche per giugno.

Il club bianconero segue infatti Xaver Schlager, centrocampista austriaco del Lipsia, con cui il contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2026.

Centrale, ma all’occorrenza anche mediano o trequartista, il classe ’97 nato a Linz non è un titolare fisso dei Roten Bullen. Arrivato a Lipsia nel 2022 dal Wolfsburg, il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Salisburgo potrebbe lasciare la Germania proprio la prossima estate.

Schlager è una delle diverse occasioni che i club potranno cogliere a parametro zero, e i bianconeri osservano interessati.

La carriera di Schlager

In carriera il centrocampista ha vinto 4 volte il campionato austriaco con il Salisburgo, con cui ha alzato tre volte anche la coppa nazionale. Due invece i successi con il Lipsia: la DFB Pokal nel 2022/23 e la Supercoppa tedesca nel 2023/24. Sono invece 49 le partite disputate con la nazionale austriaca, con cui ha seguito anche tutta la trafila delle giovanili sin dall’Under 16

In stagione ha disputato per ora 10 partite in Bundesliga, segnando un gol contro il Werder Brema lo scorso 23 novembre. Non particolarmente offensivo per caratteristiche, in carriera Schlager ha segnato 5 gol e fornito 13 assist nel massimo campionato tedesco tra Lipsia e Wolfsburg. Nella Juventus potrebbe garantire un’opzione in più a centrocampo, sia come mezz’ala, sia in una mediana a 2 davanti alla difesa, nonostante la fisicità (1,74m di altezza) non sia il suo punto di forza