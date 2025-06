Il Nottingham Forest è interessato a Mbangula e Weah della Juventus. Contatti in corso tra i club e trattativa avviata per entrambi i giocatori

Il Nottingham Forest è interessato a Timothy Weah e Samuel Mbangula della Juventus. I club hanno già avviato i contatti e la trattativa è entrata nel vivo.

In attesa di scoprire la volontà dei giocatori, in particolare quella dello statunitense, le due squadre sono al lavoro per trovare l’accordo economico. Le parti stanno trattando il trasferimento dei due bianconeri in Inghilterra per una cifra tra i 22 e i 23 milioni.

I due esterni sono stati convocati da Igor Tudor per gli impegni della Juventus nel Mondiale per Club.

Nelle prime due giornate del torneo, Weah e Mbangula hanno raccolto pochi minuti in campo. Lo statunitense ha giocato il secondo tempo della sfida contro l’Al-Ain, il giovane belga non ha ancora fatto il suo esordio nel Mondiale.