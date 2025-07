Juventus, in stand-by la trattativa per Sancho: il punto sul mercato

Da Jadon Sancho a Timothy Weah e Nico Gonzalez in uscita: le ultime sulle operazioni di mercato della Juventus

La Juventus è tra le formazioni più attive sul mercato in questi giorni, tra operazioni in entrata e in uscit. Tra queste, anche quella legata a Jadon Sancho.

L’esterno inglese del Manchester United è da tempo seguito dai bianconeri, con la trattativa che è ora però in stand-by.

La società italiana non ha manifestato l’intenzione di voler accelerare o chiudere in breve tempo per l’ex Borussia Dortmund.

Dopo aver investito molto per l’acquisto di Francisco Conceição, la Juventus vuole ora aspettare almeno una cessione sugli esterni (tra Nico Gonzalez, Weah e non solo).

Juventus, Sancho ma non solo: il punto sul mercato

I bianconeri stanno per delineare le strade di Francisco Conceição, in arrivo dal Porto dopo l’accordo trovato tra i club e di Samuel Mbangula, in uscita verso il Werder Brema. Le rispettive ufficialità sono attese nella giornata di martedì 22 luglio.

Altra situazione da attenzionare è quella legata a Timothy Weah: il Marsiglia ha trovato un accordo con il giocatore ma non ha ancora inviato offerte alla Juventus. Sull’americano ci sono anche diversi club di Premier League. La volontà della società è quella di ottenere una cifra tra i 20 e i 22 milioni.