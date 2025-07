La Juventus ha chiuso con il Porto per l’arrivo di Joao Mario: nell’operazione, Alberto Costa volerà in Portogallo

La Juventus ha chiuso la doppia operazione con il Porto che coinvolge Joao Mario e Alberto Costa.

Il giocatore bianconero partirà verso il Portogallo, venduto a 16 milioni di euro.

Viaggio contrario per il terzino portoghese, che i bianconeri pagheranno 12 milioni.

Il giocatore è già atteso in Italia nella serata di mercoledì 23 luglio.

Juventus-Porto, fatta per le due operazioni Joao Mario-Alberto Costa

Nessuno scambio, ma una doppia operazione. Quella che Juventus e Porto hanno chiuso, dopo aver trovato l’intesa anche per l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceicao, già annunciato dai bianconeri nella giornata di martedì 22 luglio.

La società ha dunque deciso di far partire Alberto Costa, difensore classe 2001 che era arrivato nell’inverno del 2025 dal Vitoria Guimaraes. Percorso inverso per Joao Mario: il classe 2000, che ricopre il ruolo di terzino destro ma che può agire anche in zone più avanzate, sarà un nuovo rinforzo per la squadra di Tudor. Giocatore che è cresciuto con il Porto, dalle giovanili fino alla Prima squadra, collezionando 181 presenze da professionista. Da segnalare ci sono anche le 3 presenze collezionate con la nazionale portoghese.