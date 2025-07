Juventus, interesse per O’Riley del Brighton

Le ultime in casa bianconera

Torna di moda il nome di Matt O’Riley in Serie A. Dopo Atalanta e Roma (e Napoli la scorsa stagione), il centrocampista del Brighton interessa alla Juventus.

Al momento, non è stata formalizzata alcuna offerta: si tratta solo di un sondaggio e di un’operazione chiaramente legata anche alle uscite in quel reparto (quella di Douglas Luiz, per esempio).

Nel corso dell’ultima stagione, con le maglie di Celtic e Brighton, il calciatore danese ha collezionato 26 presenze, 2 gol e 4 assist.

Dunque, il nome di O’Riley si aggiunge alla lista dei nomi della società bianconera.