La Juventus ha trovato l’accordo con il Marsiglia sulle cifre per Weah

La Juventus ha raggiunto l’accordo con l’Olympique Marsiglia per Timothy Weah. I bianconeri e i francesi hanno trovato la stretta di mano finale sulla base di 1 milione per il prestito del giocatore e 14 milioni per l’obbligo di riscatto. A questi si aggiungono 4 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita di Weah.