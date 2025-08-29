Juventus-Kolo Muani: cambia la formula. Prestito molto oneroso con obbligo legato a condizioni
Le ultime sulla trattativa
Per arrivare a Kolo Muani, la Juventus punta a cambiare la formula: si lavora con il Psg per un prestito molto oneroso con obbligo legato a determinate condizioni.
Si tratterebbe di una formula meno impattante sul bilancio rispetto a quella di un prestito con obbligo di riscatto certo (che si aggirava attorno ai 60 milioni di euro totali).
Si attende una risposta del club parigino per questa nuova possibilità.
Kolo Muani e la società bianconera attende sviluppi.