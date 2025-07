La Juventus spinge con il Psg per Kolo Muani in prestito con diritto di riscatto

Le ultime in casa bianconera

In attesa di capire se ci saranno aperture del Napoli per Osimhen, la Juventus sta spingendo con il Psg per Kolo Muani.

I bianconeri lavorano per un prestito con diritto di riscatto.

Al momento, però, i francesi non hanno aperto a questa soluzione.

Nel frattempo, la società bianconera è pronta ad accogliere un altro attaccante: si tratta di Jonathan David. Venerdì le visite mediche, poi la firma sul contratto.