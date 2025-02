Juventus, Kelly in partenza da Newcastle | FOTO e VIDEO

La Juventus si prepara ad accogliere il difensore inglese in arrivo dal Newcastle Lloyd Kelly, atteso a Torino nelle prossime ore

Dopo l’arrivo in attacco di Kolo Muani e in difesa di Alberto Costa e in difesa di Renato Veiga, la Juventus si prepara ad accogliere un altro giocatore che arriverà in questa sessione di calciomercato.

Si tratta di Lloyd Kelly, difensore inglese che gioca nel Newcastle United.

Proprio dalla città del suo club il giocatore è stato visto lasciare un hotel insieme al suo agente Hootan Ahmadi per dirigersi a prendere l’aereo che lo porterà a Torino.

Il difensore è dunque atteso in città nelle prossime ore, pronto per iniziare la sua nuova avventura, sempre in bianconero.

Juventus, ecco Kelly

Dopo la vittoria ottenuta in casa contro l’Empoli per 4-1, in casa Juventus sta per arrivare un’altra notizia. Si tratta di quella che riguarda Lloyd Kelly, difensore cercato in queste settimane dai bianconeri e che Giuntoli è riuscito a portare a Torino nelle ultime ore.

Dalle immagini giunte da Sky Sport Uk, si vede il difensore assieme al suo agente lasciare un hotel di Newcastle per dirigersi in aeroporto, pronto a prendere l’aereo che lo porterà a Torino. Thiago Motta si prepara dunque ad abbracciare il quarto nuovo volto che arriverà da questa sessione di calciomercato, svolto anche per sopperire agli infortuni di Bremer, Cabal e quello più recente di Kalulu.