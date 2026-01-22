Juventus, si pensa a Juanlu del Siviglia: i dettagli

Juanlu Sánchez (imago)

L’ultima idea della Juventus è Juanlu del Siviglia: da capire se il Siviglia aprirà al prestito con diritto di riscatto

La Juventus di Luciano Spalletti, oltre all’attacco, pensa anche alla difesa.

L’ultima idea è Juanlu del Siviglia come vice Kalulu. Da capire se il Siviglia aprirà al prestito con diritto di riscatto.

Non è la prima volta che il difensore classe 2003 è vicino al campionato italiano. In estate Juanlu è stato vicino al Napoli di Antonio Conte.