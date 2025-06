Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha annunciato la conferma di Tudor per la prossima stagione: ora potrebbe arrivare anche il rinnovo

Nella giornata di martedì 10 giugno è arrivata la conferma da parte del nuovo direttore generale della Juventus, Damien Comolli, per la permanenza di Igor Tudor sulla panchina bianconera per la prossima stagione.

Per l’ex Lazio potrebbe ora arrivare anche il rinnovo. Il club sta lavorando per prolungare il contratto dell’allenatore fino al 2027.

Nella giornata di mercoledì 11 giugno, l’agente di Tudor, Antonhy Seric, sarà a Torino per definire la questione.

La volontà della Juventus è quella di far evitare al proprio allenatore di iniziare la nuova stagione con il contratto in scadenza, per avere una forza contrattuale in più.

Juventus al lavoro per il rinnovo di Tudor

“Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione“, ha dichiarato il direttore nella sua conferenza stampa di presentazione. Che ha poi aggiunto: “Anche al Marsiglia ha fatto un lavoro eccezionale: resterà alla guida della squadra“.

Ora, il prossimo passo sarà il rinnovo del contratto per l’allenatore, che da quando è stato chiamato sulla panchina bianconera ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta in 9 partite.