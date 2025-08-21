Douglas Luiz saluta la Juventus: “Grazie per tutto” | FOTO e VIDEO

Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz ha lasciato la Juventus, direzione Nottingham Forest: il suo saluto

È durata solo una stagione l’esperienza di Douglas Luiz in Italia con la Juventus.

Il centrocampista brasiliano, arrivato in bianconero dall’Aston Villa nel luglio del 2024 per un valore complessivo superiore ai 50 milioni di euro, ha saluto il club.

“Saluto tutti i tifosi, grazie per tutto“, ha detto il classe ’98 in partenza verso l’Inghilterra.

Il giocatore farà infatti ritorno in Premier League, precisamente al Nottingham Forest. Operazione superiore ai 30 milioni di euro tra prestito con obbligo di riscatto e bonus (si arriva a 32.5 milioni di euro). Senza bonus, il pacchetto totale è di 28 milioni di euro.