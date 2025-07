Juventus, accordo totale col Porto per Conceição: le cifre

Il calciatore portoghese vestirà ancora la maglia del club bianconero

Ci siamo. La Juventus riporterà a Torino Francisco Conceição: i bianconeri hanno raggiunto in serata l’accordo totale col Porto per chiudere l’operazione.

Verranno pagati 32 milioni per il classe 2002, addirittura di più rispetto ai 30 della clausola. La Juve è infatti disposta a una spesa maggiore pur di ottenere un pagamento dilazionato.

Le condizioni di pagamento prevedono 4 tranche da pagare in 4 anni da 8 milioni l’una. Il trafserimento verrà formalizzato nella notte.

Ricordiamo che domani (mercoledì 16 luglio) il valore della clausola sarebbe aumentato a 45 milioni. Raggiunto l’accordo anche sugli ultimi dettagli, l’esterno d’attacco vestirà ancora la maglia della Juventus.

Le cifre totali dell’operazione

A questi 32 milioni pagabili in 4 rate, ai costi dell’operazione vanno aggiunti i 9,5 milioni che la Juventus ha speso per l’anno di prestito del portoghese, che includevano anche il suo ingaggio. In totale si arriva a 40 milioni per il suo cartellino.

Prima di formalizzare tutto, si attende che il giocatore rinunci al suo 20% previsto in caso di cessione a titolo definitivo.