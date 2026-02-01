Ora è ufficiale: Boga è un nuovo giocatore della Juventus

Il comunicato del club bianconero

Ora è ufficiale: Jeremie Boga è un nuovo giocatore della Juventus. Questo il comunicato del club bianconero: “Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus e arriva in prestito dall’OGC Nice fino al 30 giugno 2026.

Jérémie Boga nasce il 3 gennaio 1997 a Marsiglia, da famiglia ivoriana. Cresce calcisticamente all’ASPTT Marsiglia prima di completare la propria formazione, dall’età di 12 anni, al Chelsea. I primi passi tra i professionisti arrivano attraverso diverse esperienze in prestito tra Francia (Rennes), Spagna (Granada) e Inghilterra (Birmingham), utili a forgiare un profilo offensivo rapido, tecnico e imprevedibile.

È in Italia, però, che Boga trova continuità e consacrazione: dopo l’approdo al Sassuolo nel 2018, diventa uno degli esterni più brillanti della Serie A, distinguendosi per accelerazione, dribbling e capacità di incidere nell’uno contro uno. Dopo tre stagioni e mezzo in Emilia-Romagna, si trasferisce, a inizio 2022, all’Atalanta, con cui si confronta, oltre che a livello nazionale, anche con il calcio europeo. Nell’estate del 2023 il classe 1997 torna in Francia, all’OGC Nice con cui colleziona 73 presenze, 11 gol e 9 assist in tutte le competizioni confermandosi come giocatore offensivo di grande imprevedibilità, mettendo al servizio della squadra fantasia e pericolosità negli ultimi metri.

Di nazionalità ivoriana, con la propria selezione ha conquistato la Coppa d’Africa 2023, disputata nel proprio paese d’origine, riportando al successo, assieme ai compagni, la Costa d’Avorio nella manifestazione a distanza di 8 anni. Boga arriva ora a Torino per aggiungere estro e velocità al reparto offensivo bianconero: giocatore capace di accendere improvvisamente le partite e creare superiorità numerica. Benvenuto alla Juventus, Jérémie!”.

Juventus, Boga: “Il momento giusto per giocare in club così grande”

“Non vedo l’ora di iniziare. Sono in piena maturità, ho visto tante cose in carriera e penso sia il momento giusto per giocare in un club così grande. Sono qua per aiutare la squadra che ha già giocatori molto forti, per giocare con le mie qualità come il dribbling o fare goal e assist”.

Queste le prime parole in bianconero del calciatore. “Per me il campionato italiano è un bel campionato, ci sono squadre molto forti e la qualità si è alzata: sono molto contento di tornare e ritrovare la Serie A”.