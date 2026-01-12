La Juventus resta vigile su Bernardo Silva, in scadenza di contratto con il City

La Juventus monitora la situazione legata a Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City il cui contratto terminerà a giugno

La Juventus sta continuando a lavorare non solo al mercato del presente, ma anche a quello del futuro prossimo.

In particolare un nome seguito dai bianconeri è quello di Bernardo Silva, centrocampista di proprietà del Manchester City.

La proprietà non ha ancora accelerato per arrivare al classe ’94, il cui contratto con il club inglese scadrà a giugno del 2026, ma il giocatore resta un’occasione da monitorare.

In questa stagione il portoghese è sceso in campo 28 volte, trovando un gol in Champions League e 2 assist in Premier League. Con la propria nazionale il giocatore vanta 107 gettoni collezionati, oltre a una bacheca ricca di trofei. Il calciatore è stato accostato anche a Como e Napoli.