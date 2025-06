Juventus, contatto con il Marsiglia per Balerdi. I francesi fanno muro

La Juventus vuole rinforzare la difesa. Contatto tra i bianconeri e il Marsiglia per Leonardo Balerdi. I francesi fanno muro

La Juventus vuole sfruttare il mercato per rinforzare la difesa. I bianconeri hanno avuto un contatto con il Marsiglia per Leonardo Balerdi. I francesi fanno muro per il centrale argentino. Recentemente anche la Roma ha manifestato interesse per il classe 1999 ma il club francese ritiene Balerdi un giocatore fondamentale.