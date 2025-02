Milan, iniziate le visite mediche per Joao Felix, Sottil e Bondo

Joao Felix, Sottil e Bondo, i tre nuovi acquisti del Milan, sono a “La Madonnina” per sostenere le visite mediche

Non uno, non due, ma ben tre. Questo il numero di colpi messo a segno in rapida successione dal Milan nell’ultima giornata del calciomercato invernale.

Sessione che ha visto arrivare in rossonero prima Walker e Gimenez, poi tutti insieme Joao Felix, Sottil e Bondo.

Lato inverso, hanno invece lasciato il Milan (chi temporaneamente e chi meno) Calabria, Morata, Bennacer e Okafor.

Un mercato importante, che con ogni probabilità andrà a cambiare il volto della squadra allenata da Sérgio Conceição. Intanto, i tre nuovi acquisti sono arrivati a “La Madonnina” per sostenere le visite mediche.

Milan, visite mediche per i nuovi acquisti

Una finale di calciomercato con il botto per il Milan, che si è aggiudicato tre colpi “last minute“. Joao Felix e Riccardo Sottil andranno a rinforzare il reparto offensivo rossonero, che nelle ultime ore della sessione invernale ha visto partite Noah Okafor destinazione Napoli.

Il centrocampista ex Monza coprirà invece la partenza di Bennacer, che è andato in Francia all’Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. Nei giorni scorsi sono poi arrivati anche Gimenez e Walker, che hanno sostituito i partenti Morata e Calabria.