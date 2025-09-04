Il punto sul calciomercato estivo in Italia: entrate, uscite e spese effettuate. I dati

Dati, numeri e statistiche: il calciomercato che è stato in Italia

Il calciomercato che è stato ha raggiunto dei massimi storici mai sfiorati prima d’ora. Oltre 13mila i trasferimenti tra calcio professionistico maschile e quello femminile, con delle spese che hanno confermato, così come testimoniato anche dal Chief Legal & Compliance Officer della FIFA Emilio Garcia, “la crescita esponenziale di questo sport a livello di club”.

Un ruolo fondamentale in questi mesi lo ha giocato sicuramente l’Italia, dove numerosi sono stati i trasferimenti in entrata e in uscita dai nostri confini nazionali.

La nazione verso cui l’Italia ha effettuato più spese di mercato è la Francia, dove sono stati versati circa 189 milioni di dollari (163 milioni in euro) per portare al termine le diverse operazioni. Seguono, poi, l’Inghilterra con 175 milioni, la Spagna con circa 70, il Belgio con 65.9 e la Germania con 65.4.

Importante però è stato anche il ruolo giocato dalle operazioni in uscita. Per i calciatori provenienti dal suolo italiano, l’Inghilterra ha versato circa 400 milioni di dollari mantenendo e confermando un saldo primato da leader. Seguono poi la Turchia (129 milioni), l’Arabia Saudita (con 106), la Spagna (con 85 milioni e mezzo) e il Portogallo (con circa 33 milioni di dollari).

Calciomercato in Italia: i dati

I calciatori per i quali sono state concluse delle operazioni di mercato in uscita dall’Italia hanno trovato un maggiore spazio nei campionati della Spagna. 37 sono le trattative portate al termine per dei giocatori che hanno deciso di lasciare il suolo italiano per andare a giocare in Liga o nelle serie minori della Spagna. Segue poi a ruota la Francia, dove sono 30 le operazioni chiuse in questi mesi, al pari con l’Inghilterra. Quest’ultima particolarmente arricchita da diversi giocatori azzurri che nell’ultima sessione di mercato hanno lasciato la Serie A per abbracciare il mondo della Premier. Tra questi, sicuramente Giovanni Leoni e Nicolò Savona.

Per quanto riguarda invece i trasferimenti in entrata, 44 sono stati i giocatori che hanno lasciato la Francia per venire a giocare in Italia. Seguono poi l’Inghilterra (con 28), la Germania (con 21) e l’Olanda (con 20).

Età media in rialzo? I dati

Un dato che sicuramente balza all’occhio però quando si guardano i calciatori arrivati in Italia, è sicuramente legato all’età media dei trasferimenti portati al termine. L’età media dei giocatori arrivati nei nostri campionati è leggermente in rialzo rispetto agli ultimi anni: nell’estate del 2025, l’età media è pari a 22.9, 0.3 in più rispetto allo scorso anno e circa 0.5 in più se paragonato al 2023.

Leggermente in salita rispetto allo scorso anno è anche l’età media dei giocatori che hanno lasciato l’Italia nell’ultima sessione di mercato. Rispetto al 2024 quando l’età media dei trasferimenti sfiorava i 23 anni, quest’anno si è toccata la soglia dei 24, in linea con i numeri del mercato del 2021, 2022 e, in parte, anche con il 2023.