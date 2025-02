Fiorentina, per il centrocampo occhi anche su Kone del Marsiglia

La Fiorentina ha messo gli occhi su Ismael Kone, centrocampista canadese del Marsiglia: gli aggiornamenti

Non si ferma nemmeno il calciomercato della Fiorentina, tra le formazioni più attive in questa sessione invernale.

I viola hanno messo gli occhi anche su Ismael Koné, centrocampista del Marsiglia nato in Costa d’Avorio ma di nazionalità canadese.

Il classe 2002 è cercato da altri club in giro per l’Europa, come Valencia e Rennes.

Per questo il club francese vorrebbe acconsentire all’uscita del proprio giocatore solo in caso di arrivo di un sostituto. Come, per esempio, quello di Fagioli dalla Juventus.

Fiorentina su Kone

La Fiorentina è al lavoro per trovare un altro centrocampista da aggiungere alla rosa. Dopo l’arrivo di Folorunsho dal Napoli, il club viola sta cercando un altro profilo. I nomi sondati dalla squadra allenata da Palladino sono quello di Fagioli, con cui è stato trovato l’accordo con il giocatore ma non con la Juventus e quello di Koné, centrocampista del Marsiglia.

Il club francese lascerebbe andare il proprio giocatore solo in caso di arrivo di un altro calciatore. Tra questi, anche la formazione di De Zerbi sta puntando Fagioli e ha inviato ai bianconeri una proposta di prestito, senza inserire l’obbligo di riscatto.