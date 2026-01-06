Verona, fatta per l’attaccante dell’Atlético Mineiro Isaac

Il Verona ha chiuso per un attaccante brasiliano classe 2004: si tratta di Isaac dell’Atlético Mineiro

È fatta per l’arrivo del giovane attaccante dell’Atlético Mineiro Isaac al Verona.

Il club gialloblù si è assicurato le prestazioni del giocatore classe 2004, con i brasiliani che manterranno il 50% dei diritti economici del calciatore per la possibile rivendita futura. Fissate per giovedì 8 gennaio le visite mediche.

“Cresciuto nel settore giovanile del Galo, Isaac avrà l’opportunità di maturare esperienza e ottenere maggiore visibilità nel calcio europeo“, scrive l’Atlético Mineiro sui propri social.

E continua: “In bocca al lupo per questa tua nuova avventura“.

Verona, ecco Isaac

Nato in Brasile, Isaac è un attaccante che può giocare su più fronti in avanti ma che predilige la posizione di punta centrale. Nella sua carriera da professionista tra Brasile e Portogallo vanta 55 presenze impreziosite da 13 gol e 1 assist.

Con il club brasiliano il giocatore ha trovato poco spazio: per questo l’obiettivo è quello di far trovare continuità di rendimento al giovane calciatore.