Dove il calciomercato è ancora aperto: tutte le date di chiusura

Quando chiude il calciomercato negli altri Paesi: tutto quello che c’è da sapere

Il calciomercato invernale è arrivato alla sua chiusura con lo scoccare della mezzanotte del 3 febbraio.

O meglio, questo per quanto riguarda il calciomercato italiano e quello della maggior parte dei campionati europei. Per la Serie A la prossima finestra sarà, infatti, quella tra l’1 e il 10 giugno, la sessione straordinaria precedente all’inizio del Mondiale per Club, prima dell’usuale sessione di luglio e agosto.

Ma in altri Paesi il mercato è ancora aperto e le loro squadre possono ancora portare a termine operazione, anche con campionati in cui il mercato in entrata è già chiuso, come l’Italia. Un esempio è il campionato olandese, dove c’è a disposizione ancora un giorno per le trattative.

In altri ancora, come Stati Uniti e Brasile, la nuova stagione deve ancora iniziare e i trasferimenti rimarranno aperti ancora a lungo. Di seguito, tutti i principali Paesi dove il mercato è ancora aperto e tutte le date di chiusura.

Dove il calciomercato è ancora aperto

Ecco tutti i principali Paesi in cui il mercato rimane ancora aperto:

Olanda (fino al 4 febbraio)

Austria (fino al 6 febbraio)

Romania (fino al 10 febbraio)

Turchia (fino all’11 febbraio)

Emirati Arabi (fino all’11 febbraio)

Australia (fino al 12 febbraio)

Croazia (fino al 17 febbraio)

Svizzera (fino al 17 febbario)

Russia (fino al 20 febbraio)

Polonia (fino al 22 febbraio)

Brasile (fino al 28 febbraio)

Giappone (fino al 26 marzo)

Stati Uniti (fino al 23 aprile)