Un’altra sessione di calciomercato è stata lasciata alle spalle: confrontandola con quella dell’anno passato, le spese sono state il doppio

Sarà perché è ormai diventata una tradizione del nostro calcio ma quando si parla di calciomercato, gli italiani vanno in fibrillazione.

Archiviata la sessione invernale è però tempo di fare un primo bilancio complessivo sulle spese delle diverse squadre di Serie A.

L’analisi racconta che il nostro campionato è tornato a essere la seconda potenza europea per milioni spesi, solo dietro alla Premier League.

Questo perché gli acquisti hanno superato i 220 milioni di euro in Italia, cifra che è più del doppio rispetto a quella dell’anno scorso.

Calciomercato, il confronto delle spese

Per quanto riguarda il nostro campionato, il resoconto stilato da Transfermarkt.it parla, per quanto riguarda gennaio 2024, di un totale di 136 cessioni con entrate di circa 130 milioni di euro, 70 acquisti per spese di oltre 110 milioni per un bilancio complessivo in positivo di più di 19 milioni di euro.

Quest’anno, per la sessione di gennaio 2025, sono state 161 le cessioni per un totale di quasi 184 milioni di euro, 94 acquisti per più di 228 milioni per un bilancio in negativo di quasi 45 milioni.

Gli acquisti più costosi

L’acquisto più costoso del nostro campionato riguarda il nuovo attaccante del Milan, il messicano Santiago Gimenez. L’ex Feyenoord è passato alla corte dei rossoneri per 32 milioni di euro. Segue Maxence Caqueret, centrocampista francese arrivata al Como dal Lione per 15 milioni di euro.

Seguono poi nella top 5 Alberto Costa, terzino brasiliano arrivato alla Juventus dal Vitoria Guimaraes per 13,8 milioni, Cesare Casadei approdato al Torino per 13 milioni e Anastasios Douvikas, attaccante passato dal Celta Vigo al Como sempre per 13 milioni di euro.