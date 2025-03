Date calciomercato invernale 2026: quando inizia e quando termina

Le date della finestra di calciomercato invernale 2026: quando inizia e quando finisce la prossima sessione di mercato in Serie A

La Serie A sta volgendo al termine. Mancano ancora 9 giornate alla fine del campionato in corso.

Le squadre italiane stanno lottando per centrare i propri obiettivi: c’è chi punta allo Scudetto e chi invece a centrare la qualificazione alle coppe europee. Altre formazioni, invece, puntano a ottenere la salvezza per evitare la retrocessione in Serie B.

Alla fine della stagione in corso ci sarà il calciomercato estivo, con la possibilità di rinforzare il proprio organico in vista della della stagione 25/26 (QUI LE DATE DEL MERCATO ESTIVO 2025).

Nella giornata di oggi, 26 marzo 2025, sono uscite le date anche della finestra invernale 2026.

Le date del calciomercato invernale

La sessione invernale del calciomercato 2026 inizierà il 2 gennaio 2026.

La chiusura è invece prevista per il 2 febbraio. Le squadre avranno quindi a disposizione un intero mese per rinforzarsi in vista della seconda metà di stagione.