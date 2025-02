FIFA, i numeri del report sul mercato di gennaio: quanti record nel 2025

La FIFA ha pubblicato il report internazionale sul mercato di gennaio

Come ogni anno, al termine della sessione invernale di calciomercato, la FIFA ha pubblicato il report internazionale sui movimenti di tutte le società. La finestra presa in considerazione parte dal primo gennaio e arriva fino alla conclusione del mercato, ovvero il quattro febbraio.

Una sessione invernale, quella del 2025, costituita da tanti record, superando quelli piazzati già nella scorsa (leggi qui i dati).

In questa finestra, infatti, sono stati 5863 i trasferimenti totali per quanto riguarda i club professionisti maschili (registrando il +19,1% rispetto alla scorsa stagione), per un totale di 2,35 miliardi di dollari spesi, un importo superiore del 57,9% rispetto all’anno precedente.

Nuovi record anche nel calcio professionistico femminile: 5,8 i milioni di dollari spesi in trasferimenti internazionali, 180% in più rispetto allo stesso periodo del 2024, con 455 trasferimenti internazionali.

Calciomercato FIFA: i dati dei club

Passando a parlare dei club maschili, sono quelli inglesi che hanno speso di più: 621,6 milioni di dollari (e sono quelli che hanno speso di più anche nel calcio femminile, 2,3 milioni).

L’Italia si trova al terzo gradino del podio, con 223,8 milioni di dollari spesi, meno della Germania (295,7), ma più di Francia (209,7) e Arabia Saudita (202,1 milioni).

I club francesi sono quelli che maggiormente hanno incassato: 370,1 milioni, mentre l’Italia è quinta co 162 milioni di dollari. La nazione che ha visto più movimenti in entrata è il Brasile (471), superando l’Argentina (265) e il Portogallo (207).